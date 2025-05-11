На Херсонщині щодня невеликі групи піхоти противника проводять розвідувально-пошукові дії, каже Волошин.

Російська армія просто зараз не має достатніх сил та засобів, щоб здійснити масштабне форсування річки Дніпро на Херсонщині, але це не означає, що наступ не відбудеться взагалі. Про це в ефірі телемарафону розповів речник Сил оборони півдня України Владислав Волошин.

За його словами, зараз на Херсонщині щодня невеликі групи піхоти противника проводять розвідувально-пошукові дії. Зокрема, один-два човни намагаються висадитися в острівній зоні та провести розвідку переднього краю ЗСУ, наших укріплень, інженерних загороджень, системи вогню, яка є в цій острівній зоні. Як зазначив Волошин, такі дії ворог проводить з регулярністю до трьох на добу.

Речник розповів, що наразі українська розвідка не виявила достатньо сил та засобів противника для проведення масштабного форсування та висадки десанту росіян на правому березі Дніпра. Як пояснив військовий, здійснювати такі дії невеликими штурмовими групами немає сенсу – це не дасть противнику преференцій.

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"Тут потрібна велика штурмова операція, а для її проведення необхідно зібрати багато сил та засобів. Сховати таке скупчення від сучасних засобів розвідки майже неможливо. Тому великої загрози найближчим часом не очікується. Проте противник доволі підступний, і говорити, що загрози щодо проведення форсувальної операції немає взагалі, я б не поспішав", - наголосив Волошин.

Ситуція на правобережній Херсонщині

Як писав УНІАН, речник Сил оборони півдня Владислав Волошин раніше сказав, що армія РФ постійно полює на мирних жителів правобережної Херсонщини, щоб створити там "мертву зону". Людей хочуть примусити залишити свої домівки. Зокрема, окупанти завдають ударів по людях, по цивільній забудові, щоб у прибережній зоні були лише військові.

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