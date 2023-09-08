У ВМС ЗСУ розповіли, як російські військові поводяться у Чорному морі.

ЧФ РФ зараз не блокує торгові судна, але вдається до хитрощів. Про це в ефірі "Радіо Свобода" розповів речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

За його даними, російський флот зараз не блокує цивільні судна в акваторії, а більше зайнятий тим, що охороняє свої пункти дислокації та узбережжя.

"Зараз вони здебільшого зайняті тим, що несуть службу з охорони і оборони своїх пунктів постійної дислокації, місць базування, свого узбережжя. Їх тактика в Чорному морі зводилася до дуже простої формули: 12 морських миль – це суверенна територія, це територіальне море так зване. Це та частина моря від берега, яка є фактично територією держави", – каже Плетенчук.

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В той же час, за його словами, Кремль вдається до хитрощів, щоб створити видимість контролю над Чорним морем, в тому числі над цивільними вантажними перевезеннями, які здійснюються як для "внутрішньої російської аудиторії", так і для світової.

Плетенчук пояснив, що росіяни, користуючись міжнародним правом, перекривають певну морську ділянку у внутрішній - економічній - зоні та оголошують про проведення, наприклад, навчань зі стрільб.

"Це дозволяється. І, відповідно, у них з’являється юридичний привід для того, щоб цю ділянку контролювати. Вони навчання завжди роблять на торгових шляхах для того, щоб у такий спосіб ускладнити мореплавство. Деякі судна на це, звісно, не зважають, розуміючи що це все фейк" – наголошує Плетенчук і додає, що флот РФ офіційно прикривається навчаннями.

"Для цього немає приводів, немає мандату. Хто взагалі може оголошувати якесь ембарго, наприклад, блокаду? Це мають озвучувати міжнародні організації. І Росія це розуміє чудово, і тому вони вдаються до таких хитрощів", - каже речник.

При цьому, за його словами, у своєму інформаційному полі, для внутрішнього споживача та міжнародного простору російська риторика звучить "як запобігання контрабанди зброї".

Ситуація в Чорному морі

У липні 2023 року, після демонстративного виходу РФ із "зернової угоди" ситуація в Чорному морі ще більше загострилася. Кремль заявив, що топитиме всі цивільні судна, які направляються до українських портів, зокрема портів Великої Одеси, бо вважатиме їх "перевізниками зброї". Також Росія відразу розпочала атакакувати портову та іншу інфраструктуру Одещини. Через деякий час у ВМС ЗСУ наголосили, що "розроблено" новий морський коридор, яким можуть скористатися цивільні судна. Зокрема, ті, що заблоковані на Одещині з кінця лютого 2022 року через повномасштабне вторгнення РФ в Україну. Чотири судна вже успішно скористалися цим шляхом.

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