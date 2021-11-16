За добу окупанти 9 разів порушили режим припинення вогню.

На Донбасі внаслідок обстрілів російських окупаційних сил поранено військовослужбовця Збройних сил України.

Про це йдеться у вечірньому зведенні штабу операції Об’єднаних сил.

"Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 9 порушень режиму припинення вогню, 4 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння", - поінформували у штабі.

Зокрема, в напрямку Мар'їнки окупанти вели вогонь з мінометів калібру 82 мм, в районі Новоолександрівки – з мінометів калібру 120 мм, а біля Новозванівки – з артилерії калібру 122 мм.

Читайте такожНа Донбасі "втихомирили" російський безпілотник, який порушив лінію розмежуванняКрім того, на Луганщині зафіксовано проліт безпілотного літального апарату, ймовірно типу "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.

"Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїну надано домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан його здоров’я – задовільний", - йдеться у повідомленні.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.

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Автор: Віталій Саєнко