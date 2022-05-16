Зусилля авіації противника зосереджуються на ураженні об'єктів у Східній операційній зоні та промислових об'єктів у глибині території України.

Основні зусилля російські окупанти зосередили на Донецькому напрямку, на Слобожанському - посилюють свої угруповання підрозділами спеціального призначення та протиповітряної оборони.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook.

Зазначається, що противник продовжує ведення наступальних дій у Східній операційній зоні. Основні зусилля ворог зосередив на Донецькому напрямку.

"Зусилля авіації противника зосереджуються на ураженні об'єктів у Східній операційній зоні та промислових об'єктах у глибині території України", - зауважили в Генштабі.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках обстановка суттєвих змін не зазнала.

На Слобожанському напрямку ворог посилює угруповання військ підрозділами спеціального призначення та протиповітряної оборони.

"На Донецькому напрямку противник здійснював вогневе ураження підрозділів наших військ із мінометів, ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню та авіації", - йдеться у повідомленні.

На Лиманському напрямку ворог вів наступальні дії в районі населеного пункту Шандриголове. У напрямку населеного пункту Лиман за результатами бойових дій окупанти успіху не мають, намагаються посилити угрупування своїх військ.

На Сєвєродонецькому напрямку окупанти вели бої в районі населеного пункту Борівське і зазнали втрат.

У Генштабі зазначили, що на Авдіївському напрямку ворог діяв в напрямку населеного пункту Суха Балка. Здійснив обстріли окремих позицій Сил оборони касетними боєприпасами.

На Курахівському напрямку ворог наступав в районі Мар'їнки та Новомихайлівки, успіху не мав.

"У Маріуполі основні зусилля противник зосереджував на блокуванні та ураженні наших підрозділів в районі заводу "Азовсталь". Продовжує масовані артилерійські та авіаційні удари", - мовиться у дописі.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних бойових дій ворог не вів. Здійснював вогневе ураження цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Времівка, Новосілка, Мала Токмачка та Новоандріївка. Завдав авіаційного удару по населеному пункту Малинівка, вживає заходів щодо логістичного забезпечення військ.

На Південнобузькому напрямку ворог активних бойових дій не проводив, здійснював обстріли цивільної інфраструктури із ствольної артилерії та мінометів у районах населених пунктів Олександрівка, Шевченкове і Нововоронцовка.

Водночас Сили оборони України здійснили вогневе ураження польового складу боєприпасів противника в районі населеного пункту Давидів Брід.

"Кораблі Чорноморського флоту Російської Федерації в акваторіях Чорного та Азовського морів продовжують виконувати завдання з ізоляції району ведення бойових дій, ведення розвідки та вогневої підтримки на Приморському напрямку", - констатували у Генштабі.

Як повідомляв УНІАН, у Придністровському регіоні Молдови не виключається проведення провокацій російською стороною.

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