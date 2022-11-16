Колони, імовірно, відправлені з Херсонського напрямку на Донбас для посилення штурмового угрупування.

В Україні помітили колону російських військ з новою загарбницькою символікою - перевернутим червоним трикутником та нулем всередині.

Як пише радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram, колона з новою "свастикою" рухалась у бік Донецького напрямку.

Андрющенко припускає, що колони відправлені з Херсонського напрямку на Донбас для посилення штурмового угрупування. На шляху до Донецька помічено також колони з боєприпасами, живою силою і РСЗВ.

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У Маріуполі росіяни шукають місця для нічлігу. 16 листопада, зазначає Андрющенко, близько 10 автівок з загарбниками намагались зупинитись у будівлі колишнього фітнес-центру "Терра-спорт".

Втеча росіян з Херсона

11 листопада російське військове командування заявило про начебто завершення виведення військ з Херсона та всього правого берега Дніпра.

Того ж дня почали з'являтися фото- і відеопідтвердження заходу ЗСУ в Херсон. Військових зустрічали зі сльозами і квітами та під гімн України. Вже ввечері президент Володимир Зеленський заявив, що обласний центр звільнено від окупантів.

За інформацією Міноборони Росії, виведення близько 30-тисячного угрупування з правобережжя Херсонської області тривало всього кілька днів, проте як українські, так і західні аналітики у це не вірять.

Аналітик національного інституту стратегічних досліджень Микола Бєлєсков зауважив, що виведення військ Росія закінчила, імовірно, ще до 9 листопада. Під час виведення окупантів МО Росії оголосило про "евакуацію" цивільного населення на лівий берег Дніпра, таким чином взявши громадян у ролі "щита", щоб убезпечити себе від ударів ЗСУ.

На думку військового експерта Романа Світана, виведені з-під Херсона частини Кремль доукомплектує частково мобілізованими і відправить на Донбас, де наразі тривають найзапекліші бої.

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