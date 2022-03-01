Представники влади міста покинули цю будівлю та розмістилася в іншому приміщенні, де організували роботу повністю всіх служб.

Російські військові захопили будівлю Бердянської міської ради.

Про це повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація.

"В місто зайшла Росгвардія, окупанти розташувалася в будівлі місцевої ради. Представники влади вийшли з цієї будівлі та розмістилася в іншому приміщенні, де організували роботу повністю всіх служб. Служби працюють, Бердянськ на зв’язку", - йдеться у повідомленні.

За інформацією ОВА, у місті наростають гуманітарні проблеми з нестачею продуктів харчування.

"В мережах магазинів завершуються запаси. Нестача медичних засобів, кисню для хворих на ковід, що перебувають в лікарнях. Проблеми є, але Бердянськ на зв’язку, українська влада контролює всю соціальну ситуацію", - додали в адміністрації.

Також, за інформацією ОВА, російські військові окупували територію цвинтаря у Бердянську.

"Міська влада повідомила, що через окупантів здійснення захоронень на цвинтарі наразі неможливе. Російські військові нікого не допускають на цю територію. Це пряме порушення законів та звичаїв війни", - підкреслили у відомстві.

Нагадаємо, 28 лютого війська Російської Федерації окупували Бердянськ у Запорізькій області.

24 лютого президент Росії Володимир Путін почав вторгнення до України, в низці міст пролунали вибухи.

Згодом президент України Володимир Зеленський звернувся до українців та оголосив про запровадження воєнного стану.

Раніше журналіст Андрій Цаплієнко повідомив, що війська Росії перетнули кордон України у районі Харкова.

Водночас журналіст Юрій Бутусов поділився, що російська сторона атакувала нашу державу, і по всій країні були атаковані військові об’єкти, в першу чергу, системи управління, авіабази частини протиповітряної оборони. За його даними, українська армія чинила опір.

До цього російський президент Володимир Путін підписав укази про незалежність так званих "ЛНР" та "ДНР". РФ також вирішила ввести у псевдореспубліки своїх "миротворців". Про такі рішення російської сторони стало відомо 21 лютого.

Пізно ввечері 23 лютого з'явилася інформація, що ватажки "ДНР" і "ЛНР" Денис Пушилін та Леонід Пасічник попросили РФ надати допомогу квазідержавам.