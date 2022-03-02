На територію Балаклії Харківської області ввійшли ворожі війська.
Про це у Facebook повідомив міський голова Іван Столбовий.
Столбовий запевнив, що на бік окупантів ні він, ні інші представники чинної місцевої влади переходити не будуть. Мер залишається в Балаклії.
"На територію Балаклійської громади зайшли російські війська. Балаклійська міська рада, виконавчий комітет та я особисто з військами РФ співпрацювати не будемо. Я залишаюся в рідному місті, на своїй землі, і нікуди тікати не буду", - заявив Столбовий.
Російсько-українська війна
З початку вторгнення російських військ в Україну втрати окупантів становлять понад 5 840 осіб. Також серед втрат до 211 танків, 862 одиниць бойових броньованих машин.
Ситуація в Києві на ранок 2 березня знаходиться під контролем ЗСУ. Противник постійно обстрілює місто з різної зброї.
Міністр оборони України Олексій Резніков, доповідаючи про ситуацію в країні вранці 2 березня, зазначив, що характер подій змінюється. Противник все частіше відмовляється продовжувати наступ.