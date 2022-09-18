Російські війська за добу двічі обстріляли Сумську область, загинув чоловік та близько сотні тварин на місцевій фермі.
Про це своєму Telegram-каналі повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.
"За день росіяни двічі відкривали вогонь, усього 52 "прильоти", - зазначив він.
Зокрема, після 16:30 російські війська зі ствольноїартилерії обстріляли село Волфине у Білопільській громаді - зафіксовано 6 "прильотів", а з 17:45 до 18:00 продовжили обстріл села з міномету - зафіксовано 46 "прильотів".
Внаслідок обстрілів загинув місцевий мешканець - чоловік 1940 року народження, а також суттєво постраждала місцева ферма.
"Через обстріли загинуло близько 100 голів свиней та один кінь. Пошкоджено 2 зерносклади, водонапірну вежу, млин, приміщення свиноферми та господарські споруди. Також пошкоджені три колісних трактори, автомобіль ЗІЛ", - розповів голова обласної військової адміністрації.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Сумській області лютувала непогода. За даними Живицького, через неї загинула одна людина, ще вісім отримали травми. Чотирьох постраждалих госпіталізували, ще чотирьом людям надали допомогу на місці.