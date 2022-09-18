Також пошкоджено два зерносклади, водонапірну вежу, млин, приміщення свиноферми та господарські споруди.

Російські війська за добу двічі обстріляли Сумську область, загинув чоловік та близько сотні тварин на місцевій фермі.

Про це своєму Telegram-каналі повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

"За день росіяни двічі відкривали вогонь, усього 52 "прильоти", - зазначив він.

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Зокрема, після 16:30 російські війська зі ствольноїартилерії обстріляли село Волфине у Білопільській громаді - зафіксовано 6 "прильотів", а з 17:45 до 18:00 продовжили обстріл села з міномету - зафіксовано 46 "прильотів".

Внаслідок обстрілів загинув місцевий мешканець - чоловік 1940 року народження, а також суттєво постраждала місцева ферма.

"Через обстріли загинуло близько 100 голів свиней та один кінь. Пошкоджено 2 зерносклади, водонапірну вежу, млин, приміщення свиноферми та господарські споруди. Також пошкоджені три колісних трактори, автомобіль ЗІЛ", - розповів голова обласної військової адміністрації.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Сумській області лютувала непогода. За даними Живицького, через неї загинула одна людина, ще вісім отримали травми. Чотирьох постраждалих госпіталізували, ще чотирьом людям надали допомогу на місці.

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