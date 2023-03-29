У відеоролику є момент, коли бійці зустрічають цивільний автомобіль з російськими номерами.

"Російський добровольчий корпус" опублікував відео свого проникнення в Брянську область, яке сталося 2 березня.

"Після подій у Брянську пройшов майже місяць. Тепер, коли всі конспірологи, "експерти" та інші шановні особистості вже висловилися, ми покажемо вам обіцяне раніше відео, яке трохи прояснить події 2-ого березня", - йдеться в повідомленні в телеграм- каналі РДК.

Творці відео обіцяють, що глядачі дізнаються "що ж роблять бійці РДК, коли в їх поле зору потрапляє автомобіль з цивільним населенням РФ".

Відео дня

У відеоролику є момент, коли бійці зустрічають цивільний автомобіль з російськими номерами і кричать: "Тут спецоперація, диверсанти, назад, ФСБ" і вимагають, щоб машина їхала у зворотному напрямку.

Захід РДК в Брянську область - деталі

Представники Російський добровольчий корпус 2 березня провели операцію на територію Брянської області РФ. Вони заявили, що "вільні російські люди зі зброєю в руках можуть боротися з режимом".

Пізніше командир "Російського добровольчого корпусу" Денис Нікітін заявив, що українська влада знала про їх операцію в Брянській області. Без узгодження групу просто знищили б під час проби перетину кордону.

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