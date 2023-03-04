Інакше група не змогла б перетнути кордон з Росією.

Командир "Російського добровольчого корпусу" Денис Нікітін заявив, що українська влада знала про їхню операцію в Брянській області. Без погодження групу просто знищили б під час проби перетину кордону.

"Як ви собі уявляєте, щоб я пройшов там вночі в темряві? Є заміновані мости, є камери, безпілотники з тепловізорами, є приховані спостережні пункти. Якби я ні з ким (у Збройних силах України - УНІАН) це не погодив, я думаю, нас було б просто знищено", - повідомив Нікітін в інтерв'ю Financial Times.

За його словами, в операції брали участь близько 45 осіб, деякі з них - партизани підпільної мережі на території РФ. В одному з сіл дійсно сталася перестрілка, але Нікітін запевнив, що нічого не знає про жертви серед мирного населення. Операція в Брянській області дала росіянам відчути, наскільки вони беззахисні, зазначив Нікітін.

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"Вони (влада РФ - УНІАН) відчули, наскільки вони беззахисні. Ми бігали і працювали в прикордонній зоні, яка має бути під найсуворішою охороною... Головне було нагадати росіянам... Ви можете і повинні братися за зброю. Ми підтримаємо всіх, хто хоче усунути цих кремлівських узурпаторів від влади", - сказав Нікітін.

Операція в Брянській області

2 березня інформаційний простір сколихнули новини росЗМІ про те, що на територію Брянської області РФ нібито проникла "українська ДРГ". Ця "сенсація" невдовзі обростала новими деталями, а згодом росіяни повідомили про жертви й "захоплення заручників".

Українська сторона висміяла всі ці версії, а за кілька годин представники Російського добровольчого корпусу взяли на себе відповідальність за цю операцію, заявивши, що "вільні російські люди зі зброєю в руках можуть боротися з режимом".

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