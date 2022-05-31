Він зазначив, що допоки при владі в РФ буде Путін, доти він буде загрожувати Європі.

Президента РФ Володимира Путіна необхідно усунути від влади, в інкашому випадку застосування грубої сили з боку Росії продовжуватиметься.

Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький в інтерв'ю Sky News.

"Путін завжди нам загрожуватиме і шантажуватиме. Звичайно, ми хотіли б, щоб його повністю усунули (від влади - ред.), він є грубою силою, а Росія є наддержавою", - наголосив Моравецький.

При цьому він зазначив, що погроз та шантажу з боку президента РФ не уникнути у тому випадку, якщо Україна програє війну. Тоді "вся Європа більше не буде у безпеці".

Як наголосив польський прем’єр, якщо Україна вистоїть як суверенна держава, що є основною метою (Заходу – ред.) і причиною, чому світ підтримує Україну в усіх можливих напрямках, то "це буде спільною перемогою".

Крім цього, в коментарі журналістам під форуму Європейської Ради Моравецький заявив, що ніхто не хоче купувати енергоносіїв у "варварської" Росії.

"Вона виявилася не лише партнером, якому не можна довіряти, але й злочинною країною. Тому, ми дискутуємо над можливістю якомога швидше відмовитися від російських вуглеводнів, таких як вугілля чи нафта, і в подальшій перспективі від газу",- підкреслив Моравецький.

Як повідомляв УНІАН, 23 травня прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Західні політики мають позбутися ілюзій і зрозуміти, що президент Росії Володимир Путін розв'язавши війну проти України не зупиниться сам, як не зупинився свого часу Адольф Гітлер.

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