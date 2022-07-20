Крім того, серед фейків росіян повідомлення про те, що "Київ не показує готовності до відновлення переговорів".

Російські пропагандисти продовжують поширювати фейки про Україну. Так, цього разу псевдожурналісти із країни-окупанта заявили про нібито примусову мобілізацію до лав ЗСУ на Донеччині.

Про це Центр протидії дезінформації при РНБО повідомляє у Telegram.

"У МО РФ заявили, що Україна примусово мобілізує мешканців цілого ряду населених пунктів Донеччини, зокрема Артемівська, Соледара та довколишніх міст, аби поповнити значні втрати у живій силі", - ЦПД застерігає, що це дезінформація.

Крім того, серед фейків росіян повідомлення про те, що "Київ не показує готовності до відновлення переговорів". Депутат російської Держдуми Леонід Слуцький, який водночас є членом переговорної групи від РФ, заявив, якщо Росії "судилося знову увійти у переговорний процес, тоді умови з нашого боку будуть якісно жорсткішими". У ЦПД наголошують, що це маніпуляція.

Також один з "керівників" тимчасово окупованих територій Херсонщини заявив, що "точковий удар, якого було завдано по шлюзу Каховської ГЕС, вказує на те, що керівництво України прагне знищити всю ту інфраструктуру, яку воно не сподівається повернути назад". У Центрі протидії дезінформації попереджають, що це теж маніпуляція.

Раніше, як писав УНІАН, Центр протидії дезінформації при Раді нацбезпеки та оборони України попереджав про нові фейки окупантів щодо ситуації на полях та у зерносховищах, а також про нібито існування на Донбасі біолабораторій з біологічною зброєю.

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