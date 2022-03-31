Комісія початково створена на один рік.

Голова Ради ООН з прав людини Федеріко Вільєгас створив міжнародну незалежну Комісію, що розслідуватиме воєнні злочини в Україні.

Про це повідомляє прес-служба ООН.

Ерік Месе з Норвегії, Ясмінка Джумхур із Боснії та Герцеговини (омбудсмен з прав людини) та Пабло де Грейффа з Колумбії (доповідач з питань пропаганди правди, справедливості, відшкодування шкоди та гарантій неповторення) призначені незалежними членами комісії. Очолить її Месе. Це колишній суддя Європейського суду з прав людини, колишній президент Міжнародного кримінального трибуналу по Руанді та колишній суддя Верховного суду Норвегії.

Комісію, створену на початковий термін у один рік, попросили "встановити факти, обставини та першопричини будь-яких подібних порушень і зловживань", а також доповнити, консолідувати та розширити роботу моніторингової місії з прав людини в Україні.

Слідчий орган також попросив встановити осіб та організацій, відповідальних за порушення прав людини та пов’язані з ними злочини, скоєні в Україні, для притягнення їх до відповідальності.

Уповноваженим було запропоновано представити Раді з прав людини інформацію про свою роботу на 51-й сесії у вересні 2022 року та вичерпну письмову доповідь на 52-й сесії у березні 2023 року. Вони також нададуть доповідь Генеральній Асамблеї ООН на її 77-й сесії.

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