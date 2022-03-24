Ці санкції, наголошують в парламенті, мають включати, зокрема, відмову від імпорту російських нафти, газу, вугілля та електроенергії.

Верховна Рада України закликала міжнародні організації впровадити безпольотну зону над Україною та посилити санкції проти Росії.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було ухвалене на засіданні парламенту сьогодні.

Йдеться про постанову про звернення ВР до Організації Об'єднаних Націй, Європейської комісії, Європейського парламенту, інших міжнародних організацій та їх парламентських асамблей, парламентів та урядів держав-членів Європейського Союзу та НАТО, парламентів та урядів демократичних держав світу щодо необхідності вжиття додаткових спільних заходів з метою припинення агресії Російської Федерації проти України та запобігання розширенню цієї агресії на інші країни в Європі (№7188).

Так, від імені українського народу ВР звертається до відповідних організацій, аби невідкладно вдатися до рішучих кроків для підтримки України та захисту цивільного населення з метою, зокрема, негайного вжиття дієвих заходів для створення безпольотної зони над Україною для уникнення масових жертв серед мирного населення та гарантування безпеки гуманітарних коридорів задля збереження життя жінок, дітей, літніх осіб та інших вразливих категорій громадян.

Також ВР закликає до ухвалення на рівні національних парламентів резолюції з вимогами до урядів своїх держав посилити санкції проти держави-агресора і терориста Російської Федерації, а також Республіки Білорусь, яка надає свою військову інфраструктуру та інші ресурси для здійснення збройного вторгнення Росії в Україну.

Ці санкції, зазначають у ВР, мають включати у себе, зокрема, відмову від імпорту російських нафти, газу, вугілля та електроенергії; всеосяжну заборону на торгівлю з Росією та Білоруссю; закриття портів та повітряного простору для літаків і кораблів РФ; повну зупинку міжнародного транспортного сполучення з РФ; повне виключення РФ з усіх міжнародних та міжпарламентських організацій, асамблей, асоціацій, міжнародних спортивних федерацій, міждержавних культурних та інших спілок та об'єднань.

Крім того, йдеться про включення РФ до списку країн високого ризику Міжнародної групи з протидії відмиванню брудних грошей (FATF) та, як наслідок, виключення Росії з держав-членів FATF; притягнення зусиллями міжнародної спільноти винних у воєнних злочинах та злочинах проти людяності, які здійснюються військами РФ в Україні, до невідворотної відповідальності, включно з вищим військовополітичним керівництвом Росії.

ВР також закликає невідкладно передати Україні літаки МіГ-29 та Су-25, які є у наявності у держав-членів НАТО, а також систем протиповітряної оборони (типу "земля-повітря"), зокрема С-300 та інших подібних систем, а також збільшити поставки іншого сучасного озброєння.

Крім того, український парламент закликає до створення і наповнення реальним коштами міжнародного Фонду повоєнної відбудови та відновлення України, в тому числі за рахунок конфіскації активів та коштів РФ, її фізичних та юридичних осіб, щодо яких запроваджено персональні санкції через вторгнення в Україну.

"Закликаємо парламенти держав-членів Європейського Союзу ухвалити окремі заяви про підтримку невідкладного надання Україні статусу держави-кандидата на членство у Європейському Союзі... Звертаємося до Європейської комісії в найкоротші строки представити відповідний висновок на розгляд Ради ЄС для схвалення рішення щодо надання Україні статусу держави-кандидата на членство відповідно до положень законодавства ЄС та розпочати процедуру вступу України до ЄС", - йдеться у зверненні.

Серед іншого, у ВР закликають всі держави-члени ООН вжити дієвих кроків та застосувати окремі санкції для покарання РФ через свідоме невиконання резолюції Генеральної Асамблеї ООН "Агресія проти України" щодо негайного виведення російських військ з української території, а також невиконання рішення Міжнародного суду ООН про негайне припинення бойових дій на території України військами РФ.

Постанова набирає чинності з дня її ухвалення.

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