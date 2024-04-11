Наразі ще не зібрано достатніх даних, аби ухвалювати якісь процесуальні рішення.

В Офісі генерального прокурора відповіли, чи можна швидко розслідувати розстріл українських військовополонених російськими окупантами біля Кринок на Херсонщині. Про це повідомив заступник керівника Департаменту протидії злочинам, вчинених в умовах збройного конфлікту Офісу Генпрокурора Тарас Семків в ефірі інформаційного телемарафону.

Семків зазначив, що за фактами подій, які зображені на відео розстрілу українських полонених військових в районі біля Кринок, було невідкладно зареєстровано кримінальне провадження. На цей час розслідування не завершене. Триває ідентифікація обставин, які можна побачити на відео. Також відбувається ідентифікація осіб з числа Збройних сил України, яких стратили, та перевірка причетності конкретних росіян до розстрілу українських військовополонених.

"Достатніх даних, які б давали можливість приймати якісь процесуальні рішення у цьому провадженні, поки що немає. Водночас це не відбувається дуже швидко. Правосуддя в Україні насправді тим і відрізняється від правосуддя в Російській Федерації, що ми не приймаємо поспішних висновків, які потрібні в той чи інший момент, а обґрунтовуємо свої рішення виключно на доказах, які здобуті під час досудового розслідування", - сказав Семків.

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Водночас він переконаний, що за результатами проведення усіх слідчих дій, які тривають щоденно, усі процесуальні рішення будуть ухвалені.

Також Семків додав, що процес ідентифікації фактів складний, бо наразі Україна не має повноцінного доступу до території, де потенційно міг бути вчинений злочин. Огляд цих місць відбувається виключно із застосуванням безпілотних літальних апаратів.

"Відбувається перевірка щодо надання наказів відповідними командирами на вчинення таких дій. Оскільки є очевидним, що це система дій. Це не є якийсь одиничний випадок, який відбувався у той чи інший момент і до якого причетний виключно якийсь військовослужбовець Російської Федерації і рядовий, який вчинив такі дії. Це система дій. На вчинення цих дій даються відповідні накази вищестоящими командирами. Якраз на їх ідентифікацію, встановлення і притягнення до відповідальності і зосереджені наші зусилля зараз", - наголосив Семків.

За його словами, загалом розслідується 27 таких кримінальних проваджень щодо розстрілу 54 осіб. В чотирьох кримінальних провадженнях вже повідомлено про підозру винним особам. Щодо одного з них є вирок суду.

Розстріли окупантами українських військових

Як повідомляв УНІАН, в останні місяці з'являється усе більше відео розстрілу російськими військовими українських військовополонених. Окупанти зневажають правила і звичаї війни.

18 лютого стало відомо, що загарбники розстріляли 6 полонених українських воїнів на позиції Музей (знаходився на території колишньої в/ч Зеніт, Авдіївка).

20 лютого з'явилася інформація про розстріл росіянами взятих у полон українських бійців, цього разу біля Роботиного.

7 квітня 2024 року у мережах з'явилося відео, на якому видно, як російські військові розстрілюють трьох українських полонених поблизу населеного пункту Кринки на Херсонщині. Як повідомляли ЗМІ, розстріл українських військовополонених скоїли військовослужбовці 328 полку 104 дивізії Повітряно-десантних військ РФ за наказом полковника Сергія Іштуганова для залякування бійців ЗСУ.

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