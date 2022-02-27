Також Румунія допоможе Україні паливом і другим траншем медичного обладнання та медикаментів.

Прес-служба Генерального штабу Збройних сил України повідомляє, що уряд Румунії Guvernul României вирішив відправити в Україну боєприпаси і військову техніку.

Крім того Румунія висловила готовність прийняти поранених з нашої країни і розмістити їх у військових госпіталях. Представник уряду Румунії Дан Кербунару повідомив, що крім боєприпасів і військової техніки (бронежилети, каски), Румунія також допоможе Україні паливом і другим траншем медичного обладнання і медикаментів більш ніж на 3 млн євро.

"Збройні сили України вдячні народу, президенту, парламенту, уряду, Міністерству оборони і Збройним силам Румунії за військову допомогу і підтримку суверенітету, територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, включаючи Крим", - йдеться в заяві генштабу ЗСУ.

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