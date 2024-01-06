Глава Чечні запропонував зняти обмеження зі своєї родини в обмін на українських військовополонених.

Сполучені Штати Америки не погодяться на пропозицію глави Чечні Рамзана Кадирова зняти санкції з членів його родини в обмін на 20-х українських військовополонених. Таке припущення у своєму Telegram-каналі висловив сам Кадиров.

За його словами, для керівництва США "життя простих українців нічого не означає, їх цікавлять лише власні інтереси".

"Весь світ бачить, як американська демократія зраджує своїх друзів, робить їх розмінною монетою у брудних політичних іграх, знищує цілі народи, не гидує подвійними стандартами у заявах", - написав Кадиров.

Він зазначив, що готовий обміняти українських військовополонених на зняття санкцій зі своєї мами, дружини та дочок, які "не мають жодного відношення до політики".

"Очевидно, що Штати цього не зроблять. Але цікаво вислухати їхні виправдання, якщо вони взагалі будуть. ... А щодо санкцій, то вони нам ніяк не заважають жити", - резюмував глава Чечні.

Пропозиція Кадирова про зняття санкцій з родини в обмін на українських полонених

Напередодні глава Чечні Рамзан Кадиров запропонував США зняти санкції зі своєї сім'ї в обмін на українських військовополонених. Зокрема, він пропонує Вашингтону зняти обмеження зі своєї мами, дочок і коней, але не з себе.

Згодом глава ГУР Міноборони України Кирило Буданов відповів Кадирову, який попросив зняти санкції з його сім'ї. За його словами, глава Чечні знає, куди звертатися для вирішення питань.

"А пропонувати через медіа "Зніміть санкції з моєї сім'ї третіх країн" і "Віддайте мені моїх коней", які, до речі, знаходяться в іншій державі - це трохи дивно", - зазначив Буданов.

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