Звернення Кадирова відкрито транслювалося на офіційних державних ресурсах.

У Чечні каратимуть родичів людей, які можуть бути причетні до тих чи інших злочинів.

Як повідомляє "Медуза", керівник Чеченської республіки Рамзан Кадиров закликав співробітників силових структур Чечні карати родичів злочинців, які сховалися від правоохоронних органів.

Зокрема, відповідний посил Кадиров зробив в ході наради з командирами і начальниками підрозділів МВС і Росгвардіі. Як зазначається, відеозапис наради глава Чечні опублікував у своєму Телеграм-канал. У підписі до "ролика" сказано: "закликав співробітників бути вкрай пильними і припиняти будь-які прояви порушення порядку".

Відео дня

За даними "Медузи", Кадиров заявив, що будь-яка спроба вчинити посягання на життя людини відіб'ється, в тому числі на сім'ї винного.

"Близькі родичі повинні знати, чим займається представник їх сім'ї, і нести за нього відповідальність, чому нас століттями вчать чеченські адати", — йдеться в повідомленні.

Водночас опозиційний до місцевої влади Телеграм-канал 1adat звертає увагу на те, що, роблячи відеозапис, Кадиров говорить чеченською мовою. При цьому керівник Республіки висловився більш конкретно - натякнув на можливість вбивства родичів потенційних злочинців.

Журналісти процитували Переклад: "якщо будь-який співробітник помітить найменшу небезпеку або йому просто це здасться, то він відразу повинен звернути на це увагу. Неважливо, хто це і чия це дитина. Якщо хтось зазіхає на громадську безпеку, на співробітника або на туриста, і якщо ми навіть не знайдемо злочинця, ми не будемо продовжувати його шукати, а обов'язково знайдемо його родича. Як прийнято споконвіку, якщо хтось із родичів завинив, і злочинця не можуть знайти, то вбивали його брата, його батька. Тому ми вкрай швидко свою кровну помсту відшкодуємо".

Крім того, Кадиров додав, що відмова сім'ї від родича, який вчинив злочин, не звільняє їх від помсти.

"А то людина когось вбиває і гуляє собі безкарно, а його родичі починають відмовлятися від нього. Жодна відмова родичів не працює, поки ми не вб'ємо когось із їхньої родини, і не заберемо право кровної помсти",-заявив Кадиров.

Правозахисна чеченська організація "Вайфонд"опублікувала відповідне відео і зазначає, що дане звернення Кадирова абсолютно відкрито транслювалося на офіційних державних ресурсах.

"Ставленик Кремля, глава Чеченської республіки, Рамзан Кадиров, чия влада повинна була ніби як діяти відповідно до Закону РФ, заявив, що родичі злочинців будуть платити за їх дії своїм життям", — йдеться в повідомленні.

Кадиров видав несподівану мету РФ в Україні

Нагадаємо, раніше лідер Чечні Рамзан Кадиров заявив, що російські окупанти в Україні борються з"сатаністами" і "шайтанами", а також закликав усіх мусульман приєднатися, щоб "захистити Коран і пророка Мухаммеда". Він також запевняє, що Захід нібито утискає мусульман, а політика Росії їм дуже потрібна, так як РФ для мусульман найзручніше місце, а війна в Україні – "великий джихад".

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