Глава ГУР МО Кирило Буданов дав відповідь на прохання глави Чечні Рамзана Кадирова, який запропонував США зняти санкції зі своєї родини в обмін на українських полонених.
За словами глави ГУР, глава Чечні знає, куди звертатися для вирішення питань.
"Знаєте, я взагалі дуже дивно сприймаю заяви, які з'являються через медіа. Якщо людина хоче щось вирішити, він знає, як і на кого треба вийти. Якщо не знає, йому підкажуть, але, повірте мені, він знає. А пропонувати через медіа "Зніміть санкції з моєї сім'ї третіх країн" і "Віддайте мені моїх коней", які, до речі, знаходяться в іншій державі - це трохи дивно", - заявив він.
Прохання Кадирова про зняття санкцій
Керівник Чечні Рамзан Кадиров зробив несподівану пропозицію щодо обміну військовополонених українців. Він запропонував США зняти санкції зі своїх родичів, коней і літака в обмін на полонених. Їх список він передав колишньому американському розвіднику Скотту Ріттеру, який прибув до Грозного.
"У нас є полонені, яких ми забрали в Донецьку, Луганську. Я передаю (список) нашому гостю... Якщо вони знімуть санкції з моєї мами, з дочок і ні в чому не винних людей, коней... то ми цих людей віддамо", - заявив Кадиров.