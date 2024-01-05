Буданов заявив, що дуже дивно сприймає заяви, які з'являються через медіа.

Глава ГУР МО Кирило Буданов дав відповідь на прохання глави Чечні Рамзана Кадирова, який запропонував США зняти санкції зі своєї родини в обмін на українських полонених.

За словами глави ГУР, глава Чечні знає, куди звертатися для вирішення питань.

"Знаєте, я взагалі дуже дивно сприймаю заяви, які з'являються через медіа. Якщо людина хоче щось вирішити, він знає, як і на кого треба вийти. Якщо не знає, йому підкажуть, але, повірте мені, він знає. А пропонувати через медіа "Зніміть санкції з моєї сім'ї третіх країн" і "Віддайте мені моїх коней", які, до речі, знаходяться в іншій державі - це трохи дивно", - заявив він.

Прохання Кадирова про зняття санкцій

Керівник Чечні Рамзан Кадиров зробив несподівану пропозицію щодо обміну військовополонених українців. Він запропонував США зняти санкції зі своїх родичів, коней і літака в обмін на полонених. Їх список він передав колишньому американському розвіднику Скотту Ріттеру, який прибув до Грозного.

"У нас є полонені, яких ми забрали в Донецьку, Луганську. Я передаю (список) нашому гостю... Якщо вони знімуть санкції з моєї мами, з дочок і ні в чому не винних людей, коней... то ми цих людей віддамо", - заявив Кадиров.

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