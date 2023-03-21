Блогеру повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

СБУ повідомила про підозру російському блогеру Артемію Лебедєву, який у червні 2022 року незаконно потрапив на територію Запорізької атомної електростанції, повідомляє СБУ.

У спецслужбі нагадують, що Лебедєв відзняв на території ЗАЕС замовний репортаж для кремлівських медіаресурсів щодо захоплення енергооб’єкта та "розганяв" його через свою півмільйонну аудиторію у соцмережах.

Блогеру повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

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Крім того, про підозру повідомлено окупаційному очільнику Запорізької АЕС: "У результаті слідчо-оперативних дій повідомлено про підозру нинішньому "очільнику" Запорізької АЕС Юрію Чернічуку, який до тимчасової окупації регіону займав посаду заступника головного інженера".

Чернічук добровільно пішов на співпрацю з ворогом і запропонував свою допомогу у війні проти України.

"Після захоплення Запорізької атомної електростанції Чернічук погодився очолити створену на її базі фейкову "експлуатуючу організацію АЕС", яка фактично підпорядковується "Росатому". На цій "посаді" він змушує українських атомників підписувати контракти із псевдоустановою, а також сприяє підключенню електростанції до енергосистеми РФ", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, СБУ викрила на співпраці з ворогом колишнього заступника начальника загону відомчої воєнізованої охорони Запорізької АЕС. Саме він причетний до передачі окупантам матеріальних цінностей підрозділу.

Артемій Лебедєв та Україна – що відомо про поїздку блогера в Енергодар

Про свою поїздку в окупований Енергодар Артемій Лебедєв повідомив у липні 2022 року свою аудиторію в Instagram. Крім того, блогер виклав світлину з даху ЗАЕС, заявивши, що "любить ср*ти на авторитет".

Лебедєв не приховує своїх антиукраїнських поглядів. Користуючись популярністю, блогер просував українофобські наративи в соцмережах, наприклад, засуджував Революцію Гідності та підтримував окупацію Криму.

У березні 2017 року Лебедєву заборонили в'їжджати до України терміном на п'ять років. Тоді блогер скаржився на рішення СБУ, оскільки в Україні українофоб мав свій бізнес та нерухомість.

У січні 2022 року Лебедєв потрапив під санкції РНБО.

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