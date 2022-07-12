Дизайнер, блогер і пропагандист з Росії Артемій Лебедєв приїхав до окупованого Енергодара.
Про це він повідомив в Instagram, додавши уїдливий підпис.
Лебедєв показав світлини, на яких видно, що він видерся на дах 6-го енергоблоку Запорізької атомної електростанції в захопленому росіянами Енергодарі.
"Я люблю подорожувати і люблю відвідувати рідкісні та цікаві місця. Є в мене ще одна слабкість - люблю наср*ти на авторитет. Тут прямо супер-комбо - потрапити на атомну електростанцію (це завжди непросто) на території України, куди особистим указом Зеленського мені в'їзд заборонений з січня цього року ще на п'ять років", - написав росіянин.
Мандрівку окупованою територією він назвав "маленькою радістю, з яких має складатися повноцінне життя".
Напередодні він також відвідав окуповані Донецьк та Маріуполь.
Антиукраїнська позиція Артемія Лебедєва
Нагадаємо, на своїх сторінках у соцмережі Лебедєв публічно засуджував Революцію Гідності і підтримував російську окупацію Криму, називаючи перебування півострова у складі України "історичним непорозумінням".
Крім того, росіянин відвідував ОРДЛО та висловлював підтримку бойовикам, свідомо порушуючи українське законодавство.
При цьому Києві у нього була власна дизайнерська студія, що розробила логотип міста Одеса, а також дизайн столичного торгового центру Ocean Plaza.
У березні 2017 СБУ заборонила Лебедєву, який мав бізнес та квартиру в Києві, в'їзд до України на 5 років. Він намагався оскаржити це рішення, але суд залишив його без змін.
В січні поточного року президент України Володимир Зеленський підписав низку указів про запровадження санкцій. До списку підсанкційних осіб потрапив російський дизайнер і блогер Артемій Лебедєв.