Він заявив, що "любить ср*ти на авторитет".

Дизайнер, блогер і пропагандист з Росії Артемій Лебедєв приїхав до окупованого Енергодара.

Про це він повідомив в Instagram, додавши уїдливий підпис.

Лебедєв показав світлини, на яких видно, що він видерся на дах 6-го енергоблоку Запорізької атомної електростанції в захопленому росіянами Енергодарі.

"Я люблю подорожувати і люблю відвідувати рідкісні та цікаві місця. Є в мене ще одна слабкість - люблю наср*ти на авторитет. Тут прямо супер-комбо - потрапити на атомну електростанцію (це завжди непросто) на території України, куди особистим указом Зеленського мені в'їзд заборонений з січня цього року ще на п'ять років", - написав росіянин.

Мандрівку окупованою територією він назвав "маленькою радістю, з яких має складатися повноцінне життя".

Напередодні він також відвідав окуповані Донецьк та Маріуполь.

Антиукраїнська позиція Артемія Лебедєва

Нагадаємо, на своїх сторінках у соцмережі Лебедєв публічно засуджував Революцію Гідності і підтримував російську окупацію Криму, називаючи перебування півострова у складі України "історичним непорозумінням".

Крім того, росіянин відвідував ОРДЛО та висловлював підтримку бойовикам, свідомо порушуючи українське законодавство.

При цьому Києві у нього була власна дизайнерська студія, що розробила логотип міста Одеса, а також дизайн столичного торгового центру Ocean Plaza.

У березні 2017 СБУ заборонила Лебедєву, який мав бізнес та квартиру в Києві, в'їзд до України на 5 років. Він намагався оскаржити це рішення, але суд залишив його без змін.

В січні поточного року президент України Володимир Зеленський підписав низку указів про запровадження санкцій. До списку підсанкційних осіб потрапив російський дизайнер і блогер Артемій Лебедєв.

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