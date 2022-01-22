Президент України Володимир Зеленський підписав низку указів про запровадження санкцій.

Президент Володимир Зеленський підписав низку указів про запровадження нових санкцій РНБО проти російських компаній та громадян.

Про це повідомляється на сайті Офісу президента.

Рішення про введення цих санкцій були ухвалені Радою нацбезпеки і оборони України на засіданні 30 грудня 2021 року.

Санкції щодо підприємств

До санкційного списку потрапили 23 російських підприємства. Також санкції застосували проти австрійського архітектурного бюро Coop Himmelb(l)au, яке розробило проект театру опери та балету в окупованому Севастополі для російської окупаційної адміністрації.

Крім цього президент запровадив санкції проти кіпрської офшорної компанії BISCONE LIMITED, якій належать 5,6% акцій державного підприємства "Турбоатом". Її фактичним власником є російський мільярдер Олексій Мордашов, який перебуває під санкціями з 2016 року.

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Санкції проти осіб

Водночас санкції були введені й проти 52 російських "чиновників", які сьогодні проживають на території тимчасово окупованого Криму, та 18 суддів Російської Федерації.

Цікаво, що до списку підсанкційних осіб потрапив російський дизайнер і блогер Артемій Лебедєв, діяльність якого пов'язана з Україною. В Києві у нього є власна дизайнерська студія, що розробила логотип міста Одеса, а також дизайн столичного торгового центру Ocean Plaza. З 2017 року йому заборонено в’їзд до України за незаконне відвідування окупованого Донбасу та розробку логотипу для окупованого росіянами Криму.

Представник президента Росії в Північно-Кавказькому федеральному окрузі Юрій Чайка також опинився під українськими санкціями.

Що передбачають санкції

Запроваджені санкції передбачають:

блокування активів;

запобігання виведенню капіталів за межі України;

зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань тощо.

Як повідомляв УНІАН, міністерство фінансів США запровадило санкції до чотирьох громадян України, що, як вважається, допомагали російському уряду у дестабілізації ситуації в нашій країни.