Лебедєв не може потрапити в Україну, де в нього є квартира і бізнес у Києві.

Касаційний адмінсуд Верховного суду не задовольнив оскарження про заборону на в’їзд в Україну російського блогера та арт-дизайнера Артемія Лебедєва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на матеріали суду.

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Зазначається, що росіянин подав скаргу на рішення СБУ від березня 2017-го, згідно з яким в’їзд в Україну для прихильника окупації Криму був заборонений на 5 років.

Лебедєв не може потрапити в Україну, де в нього є квартира і бізнес у Києві.

На своїх сторінках у соцмережі Лебедєв публічно засуджував Революцію Гідності і підтримував російську окупацію Криму, називаючи перебування півострова у складі України «історичним непорозумінням».

Крім того, росіянин відвідував ОРДЛО та висловлював підтримку бойовикам, свідомо порушуючи українське законодавство. СБУ також переконана, що Лебедєв є активним пропагандистом «русского мира».

Постанова оскарженню не підлягає.

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Автор: УНІАН