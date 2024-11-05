Щонайменше два балкери завезли в Маріуполь вантаж подвійного чи військового призначення.

Російські окупанти планують зробити з Маріупольського морського порту, який наразі тимчасово окупований, свою військово-логістичну базу. Про це в етері телемарафону розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

За його словами, цього року Маріупольський порт здебільше простоював, але восени, наприкінці вересня-у жовтні, спостерігалася активність окупантів. Окрім того, що з порту виходили завантажені судна, за словами Андрющенка, зафіксовано, що протягом жовтня щонайменше два морські балкери зайшли завантаженими.

"Вони зайшли з вантажем подвійного, щонайменше, призначення, якщо не військового. Розвантаження відбувалося дуже швидко. Відбувалося потайки на тих причалах, де дуже складно фіксувати ззовні. А брали участь у розвантаженні та обслуговувані цих суден або безпосередньо громадяни Російської Федерації, яких вахтовим методом завозять з Новоросійська, або зрадники - маріупольські докери, які пройшли дуже щільну перевірку свого часу", - розповів радник.

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Він пояснив, що саме через зазначені нюанси інформація про ці "таємні" вантажі дуже обмежена. Їх вивантажували безпосередньо на залізницю, якою відвезли на територію комбінату Ілліча, та далі – на Волноваху, на північ Донецької області.

На його думку, що російські загарбники планують перетворити Маріупольський порт на свою військову логістичну базу. Андрющенко наголосив:

"Тому ми припускаємо, що наступного року, починаючі з лютого, весни, як почнеться активна навігація, вони вже активно використовуватимуть порт, як військово-логістичну базу. Та насправді у них все для цього готово".

Радник додав, наприкінці жовтня та у листопаді у порту поки певне затишшя.

"Це ми пов’язуємо з тим, що росіяни виконують дуже важливу для них угоду морську, пов’язану з вивозом металобрухту, металопродукції під виглядом металобрухту з територій, зокрема, металургійних комбінатів, з Маріуполя. Тому було кілька морських балкерів, які пішли й поки ще не повернулися і доля вантажів поки незрозуміла. Якщо ця угода виявиться для росіян вдалою, то ми будемо бачити активність (в порту - УНІАН)", - сказав Андрющенко.

Ситуація в окупованому Маріуполі

Нагадаємо, у вересні біля тимчасово окупованого Маріуполя ВМС ЗСУ разом з іншими підрозділами Сил оборони завдали удару по важливих російських складах з боєприпасами, які були виявлені розвідкою. За підтвердженими даними, внаслідок удару було знищено як інфраструктуру сховищ, так і тони боєприпасів, які загарбники накопичували для застосування на території України. Йшлося, що вдале влучання повинно було набагато ускладнити для ворога тилове забезпечення підрозділів, які безпосередньо ведуть бойові дії на лінії зіткнення. Зокрема, на півдні України.

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