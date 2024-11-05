В Генштабі не підтверджують цю інформацію.

Загарбницькі війська Російської Федерації окупували українське селище Степанівка, що у Краматорському районі Донецької області.

Про це повідомляється у Telegram-каналі українського проекту DeepState. За даними аналітиків, окупаційні сили також мають просування біля Курахового, Колісниківки, Богоявленки та в Кремінній Балці.

Згідно з останнім зведенням Генерального штабу ЗСУ, на фронті за добу сталося 226 бойових зіткнень. На Харківському напрямку окупанти вісім разів атакували неподалік Вовчанська, на Куп'янському Сили оборони відбили 19 атак:

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"Активність противник проявляв в районах Кіндрашівки, Кучерівки, Петропавлівки, Колісниківки, Загризового, Вешневого, Піщаного, Дружелюбівки, Лозової, Кругляківки".

На Лиманському напрямку росіяни здійснили 31 атаку, намагаючись просунутися в напрямку Чернещини, Греківки, Колісниківки, Катеринівки, Макіївки, Тернів, Зарічного та Торського. На Сіверському зафіксували один безуспішний штурм в районі Білогорівки.

На Краматорському напрямку окупанти атакували п’ять разів у районах Часового Яру та Ступочок, два боєзіткнення ще тривають. Також сили РФ сім разів намагалися вклинитися в українську оборону на Торецькому напрямку, вони задіяли авіацію. Окупанти атакували в районах Дачного, Торецька та Щербинівки, бій поблизу Щербинівки триває.

На Покровському напрямку Сили оборони відбивали 21 штурм в районах населених пунктів Промінь, Лисівка, Селидове, Юр’ївка та Вишневе. Чотири з них ще тривають.

"Наші війська вживають заходів з утримання визначених рубежів, дають жорстку відсіч. За попередніми даними, за сьогодні ворог втратив 260 осіб вбитими та пораненими, також українські військовослужбовці знищили один танк, дві бойові броньовані машини, два БТР та два автомобілі. Окрім того, гармату, один БТР та один автомобіль було суттєво пошкоджено", - йдеться у повідомленні.

На Курахівському напрямку сталося вже 84 бойових зіткнення. Росіяни зберігають активність та намагаються просуватися в напрямку населених пунктів Вовченка, Іллінка, Кремінна Балка, Ганнівка, Курахове, Новоселидівка, Новодмитрівка, Гостре, Максимівка, Антонівка, Дальнє, Катеринівка та Єлизаветівка.

Повідомляється, що вчора вони втратили там чотири бойові броньовані машини, п’ять бойових машин піхоти та один танк. Також українські бійці пошкодили один танк, чотири бойові броньовані машини, дві бойові машини піхоти та одну зенітну установку росіян.

На Времівському напрямку окупанти 16 разів атакували поблизу Трудового, Великої Новосілки, Урожайного, Роздольного, Сухих Ялів та Максимівки, на Оріхівському зафіксували шість атак в напрямках Новоданилівки, Новоандріївки, Малих Щербаків та Оріхова. На Придніпровському напрямку ситуація суттєво не змінилася, українські воїни відбили три російських штурми.

Ситуація на фронті

За даними України, від початку повномасштабного вторгнення окупаційна армія втратила на війні понад 700 тисяч своїх солдатів.

Вчора очільник Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан повідомив, що російська армія атакує Курахове на Донеччині з півночі, півдня та сходу.

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