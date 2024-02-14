Серед постраждалих є діти.

Вночі у вівторок, 13 лютого, російські окупаційні війська обстріляли місто Селидове у Донецькій області. Під завалами зруйнованого будинку шукають людей.

Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін у своєму Telegram-каналі. За його словами, удару було завдано близько 23:30, загарбники поцілили у п'ятиповерхівку. Внаслідок обстрілу повністю зруйновано 12 квартир в одному з під'їздів.

Серед поранених - двоє дітей 2007 та 2016 років народження, вони отримують всю необхідну медичну допомогу. З-під завалів врятували одного пораненого, існує ймовірність, що під руїнами знаходяться ще чотири людини. Триває рятувальна операція.

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Удари по Селидовому: останні новини

Як відомо, українське місто не вперше потерпає від російського обстрілу. 15 листопада загарбники вдарили по Селидовому чотирма ракетами С-300, вбивши чотирьох людей та пошкодивши шість багатоквартирних будинків та 20 приватних.

В ніч на 12 лютого російські війська обстріляли приватний сектор міста трьома ракетами С-300. В результаті атаки отримала поранення 63-річна жінка та двоє її онуків віком 10 та 17 років.

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