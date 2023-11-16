Надалі плануються роботи з демотажу аварійних елементів будинку.

У Селидовому (Донецька область) завершили аварійно-рятувальні роботи на місці влучання російських ракет по житловій багатоповерхівці.

Про це повідомляється у офіційному Telegram-каналі Міністерства внутрішніх справ України. Зазначається, що заплановані роботи з демонтажу аварійних елементів конструкції будинку.

"Селидове. Аварійно-рятувальні роботи на місці ворожого удару завершено. Загинули 4 особи та 3 особи травмовані", - йдеться у повідомленні.

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Селидове опинилося під ударом росіян - що треба знати

Нагадаємо, що в середу, 15 листопада, російські окупанти вдарили ракетами по українському місту. Внаслідок атаки було зруйновано чотириповерховий житловий будинок, на місці почался рятувальна операція.

Спочатку під завалами знайшли тіло однієї жінки, згодом повідомлялося про виявлення ще однієї жертви.

В Національній поліції інформували, що загарбницькі війська РФ вдарили по Селидовому чотирма ракетами С-300. Внаслідок цього обстрілу зазнали руйнувань шість багатоквартирних будинків та двадцять приватних.

Станом на ранок четверга, 16 листопада, на місці трагедії продовжували шукати людей. Рятувальники вранці інформували, що під завалами можуть перебувати дві людини. Згодом стало відомо, що було знайдено ще одну жертву.

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