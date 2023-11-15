Разом із Залужним вони передали Лупанчуку бойовий прапор.

Міністр оборони України Рустем Умєров представив особовому складу полковника Сергія Лупанчука - командувача Сил спеціальних операцій Збройних Сил України.

Як повідомила прес-служба Міноборони, разом з Головнокомандувачем Збройних Сил України генералом Валерієм Залужним вони передали бойовий прапор ССО ЗСУ полковнику Лупанчуку.

"Усі ми пишаємось міцністю воїнів ССО ЗСУ і щиро бажаємо нових здобутків у захисті нашої держави від російської агресії. Подякували за службу генерал-майору Віктору Хоренку. Збільшення потужності Сил спеціальних операцій Збройних Сил України є пріоритетом оборонної політики держави", - сказав Умєров.

Сергій Лупанчук - новий командувач ССО

3 листопада стало відомо, що Володимир Зеленський своїм указом звільнив Віктора Хоренка з посади командувача Сил спеціальних операцій. Також стало відомо, що іншим указом український лідер призначив нового командувача Сил спецоперацій. Новий командувач ССО ЗСУ - полковник Сергій Лупанчук.

Сам Хоренко заявив, що про своє звільнення дізнався зі ЗМІ. Він також зазначав, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розповів йому, шо не надсилав президентові відповідного подання на звільнення.

У коментарі ЗМІ заступник керівника Офісу президента Роман Машовець повідомив, що відповідне подання про його звільнення надійшло від міністра оборони.

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