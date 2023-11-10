Існує єдина позиція - перемогти у цій війні, підкреслив очільник Офісу президента.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак відповів на питання, чи мають під собою підґрунтя розмови про те, що український лідер Володимир Зеленський збирається замінити головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного кимось іншим.

Чиновник в інтерв'ю журналістці "1+1" Наталії Мосейчук заявив: "Я не чув про це. В мене немає такої інформації". Також Єрмак відповів на питання, чи є єдність у взаєминах Зеленського і Залужного.

"А як може бути по-іншому. У нас є єдина позиція - перемогти у цій війні. Сьогодні йде постійний діалог, постійна робота - 24/7. Ми повинні бути ще розумніші, ми повинні бути ще креативніші", - сказав очільник ОП.

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Чому стосунки Залужний - Зеленський у центрі уваги

Після того, як у виданні The Economist вийшла стаття Валерія Залужного, у якій йшлося про те, що війна України з РФ стає позиційною, з'явилися чутки про розкол у взаєминах головнокомандувача ЗСУ з Володимиром Зеленським.

7 листопада нардеп від "Європейської солідарності" Володимир Ар'єв написав, що міністр оборони Рустем Умєров нібито "вніс подання на Ставку верховного головнокомандувача" про звільнення Залужного.

Цю інформацію підхопили російські пропагандисти. Згодом народний обранець видалив повідомлення, бо "багато інших джерел" спростували твердження іншого "джерела". Пізніше сам Умєров назвав відомості, які поширив нардеп, інформаційним вкидом.

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