Окупанти звітують, що нібито збили усі БПЛА, деякі навіть із стрілецької зброї.

Російські окупанти заявили, що Крим вранці 25 травня атакували безпілотники. Зокрема, невідомі БПЛА зафіксували в небі над окупованим Севастополем.

Як повідомляє прокремлівський Телеграм-канал SHOT, атака нібито сталася сьогодні вранці в районі селища Качі.

"Сили Чорноморського флоту збили 2 БПЛА зі стрілецької зброї, ще кілька безпілотників було заглушено та посаджено засобами РЕБ. Попередньо, руйнувань на землі немає. Інформації про постраждалих не надходило", - зазначають пропагадисти.

Відео дня

ЗСУ готуються звільняти Крим

Російські окупанти вже обмірковують можливі варіанти відходу з Криму. Натомість ЗСУ готуються до операції з деокупації півострова.

Тим часом у Криму частішають "бавовни". 18 травня неподалік від Бахчисарая підірвали залізничне полотно. В результаті вибуху з колій зійшли кілька вагонів поїзда.

Вже наступного дня повідомлялося про атаку безпілотника на залізницю біля станції Солоне Озеро в Джанкойському районі.

Вас також можуть зацікавити новини: