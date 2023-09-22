Вони вважають, що у росіян тепер є два варіанти "нових" центрів керування флотом.

Під час сьогоднішнього ракетного удару будівлю штабу Чорноморського флоту Російської Федерації пробило аж до підвалу.

До такого висновку дійшли OSINT-аналітики міжнародної волонтерської спільноти InformNapalm. "За нашою інформацією в ході ракетної атаки штаб ЧФ РФ пробило аж до підвалу, можливо і нижче. Поки не відомо, які офіцери перебували в цей час у штабі", - йдеться у повідомленні.

Вони нагадали, що 20 вересня Україна завдала успішного удару по запасному командному пункту Чорноморського флоту РФ, а тепер - і по самому штабу. Аналітики припускають, що загарбники можуть перенести керування фотом у Новоросійськ або у запасний командний пункт, розташований у схилі гори Мішень.

"Відомо, що в 2020 році ЧФ РФ почали відновлювати деякі приміщення, закинутого з 1990-х років "Об'єкту 221 "Нора", - це колишній ЗКП ЧФ СРСР. Але поки незрозуміло наскільки їм вдалося відновити об'єкт і чи зможуть перенести командування в ті приміщення, але така ймовірність існує", - додали вони.

Удар по штабу Чорноморського флоту: що відомо

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Севастополі лунала повітряна тривога. Вдень загарбники перекривали Кримський міст та пускали димову завісу у бухті, однак вже невдовзі стало відомо, що було уражено будівлю штабу.

В Міноборони Росії заявили, що збили над містом п'ять ракет. Внаслідок удару по штабу зник без вісти військовослужбовець, мирні мешканці не постраждали.

Наразі будівля продовжує горіти, місцева окупаційна влада заявила, що вони збирають там частини "збитої ракети".

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