'Шахеди' намагалися прорватися до Києва: Флеш повідомив про успішне перехоплення дронів

Україна використала дрони-перехоплювачі та інші засоби для збивання дронів.

Російські окупанти ввечері 14 червня почали запускати "Шахеди" по Україні. Частина дронів намагалася прорватися до Києва, але їх успішно збили дрони-перехоплювачі та інші засоби, повідомив радник міністра оборони України Сергій (Флеш) Бескрестнов у своєму Telegram-каналі.

""Шахеди" один за одним намагаються прорватися до Києва через Шостку і далі через Ніжин, але наші дрони-перехоплювачі та пілоти вертольотів поки що не залишають їм жодного шансу", – написав він.

Флеш зазначив, що бойова робота Сил оборони України триває.

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Зазначимо, що станом на 23:40 повітряна тривога в Києві не оголошена. Однак у ряді інших областей України вона триває.

Чому РФ б'є "Цирконами" і "Орешниками" по Україні

Раніше начальник Генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов заявив, що РФ використовує гіперзвукові крилаті ракети типу "Циркон" та балістичні ракети середньої дальності "Орешник" для того, щоб вплинути на ситуацію всередині України та викликати негативні суспільні процеси.

За словами Гнатова, росіянам потрібно хоч якось досягати мети, поставленої військово-політичним керівництвом. Він підкреслив, що росіяни не мають успіхів на полі бою, а також не можуть реалізувати цілі дипломатичним шляхом через власне небажання.

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