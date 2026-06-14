Чому РФ б'є 'Цирконами' і 'Орешниками' по Україні: у Генштабі назвали головну мету

Росіянам треба якимось чином досягти мети, яку перед ними поставив Кремль.

Росіяни використовують гіперзвукові крилаті ракети типу "Циркон" і балістику середньої дальності "Орешник" для того, щоб вплинути на ситуацію всередині України та викликати негативні суспільні процеси.

Про це в інтерв'ю LIGA.net сказав начальник Генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов. "Масово вони (ракети) застосовуються тому, що Росії потрібно якось досягати мети, поставленої її військово-політичним керівництвом", - сказав він.

Зокрема, Гнатов пояснив, що росіяни не мають успіхів на полі бою, а також не можуть реалізувати цілі дипломатичним шляхом через власне небажання.

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Тож, за словами начальника Генштабу, Москві залишається тероризувати українців, а саме - розхитувати ситуацію всередині держави.

Таким чином, як зауважив він, ворог сподівається на якісь негативні суспільні процеси, що сприятимуть виконанню їхніх завдань.

Крім того, Гнатов, який входить до української переговірної делегації, заявив, що в даний час Україна не бачить, щоб керівництво Росії робило дії у напрямку закінчення війни.

Ракетні удари РФ по Україні

Як повідомляв УНІАН, військовослужбовець 413-го полку Сил безпілотних систем "Рейд", експерт з озброєнь Defense Express Іван Киричевський пояснив, що використання РФ такої кількості ракет для атаки по Києву може стати аргументом для української комунікації із західними партнерами щодо того, наскільки жорсткою буде ймовірна війна РФ проти Європи.

Водночас він наголосив, що удари "Цирконами" по українській столиці – це, зокрема, і проблема для США. Оскільки якщо Білий дім не здатен зупиняти російські ракети над Україною, то пізніше він не зможе протидіяти китайським ракетам, які атакуватимуть їх кораблі у Тихому океані.

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