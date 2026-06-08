В Україні випробували дрон, який збиває 'Шахеди' майже без участі людини, - Федоров

Федоров зазначив, що вже з'явилася технологія, яка автоматизує 95% усього процесу перехоплення ворожих дронів.

Бойове випробування автономного запуску дрона-перехоплювача ворожих "Шахедів" успішно пройшло на Харківщині. Про це повідомив в Telegram міністр оборони України Михайло Федоров, продемонструвавши відео автономного збиття російського дрона на бойових позиціях.

"Оператор обирає ціль у софті, один клік і дрон летить на перехоплення. При наближенні дрона ШІ автоматично розпізнає та наводить на ворожу ціль", - розповів голова Міноборони.

Федоров розповів, що вже відбувається масштабування перехоплювачів нового покоління.

Відео дня

"Учасник Brave1 створив технологію, яка автоматизує 95% усього процесу перехоплення - від запуску дрона до знищення Shahed", - наголосив він.

За його словами, оператор бачить рух цілей у реальному часі, вибирає ціль та дає команду на ураження, а далі система самостійно веде дрон до цілі, автономно розпізнає та наводиться на Shahed.

Він наголосив, що виробник зміг пройти шлях від прототипу до успішного бойового застосування менш ніж за рік. "Автономність – один із ключових напрямів розвитку сучасної ППО. Такі технології дають змогу швидше реагувати на масовані атаки та ефективніше захищати українські міста", - додав Федоров.

Україна стала ефективніше збивати ворожі дрони

Як повідомляв УНІАН, радник міністра оборони України Сергій (Флеш) Бескрестнов зазначав, що зараз українські дрони-перехоплювачі збивають близько 50% "Шахедів" російських окупантів. При цьому додав, що ще взимку це було 10%. За його словами, коли буде 70-80%, то історія зі стандартним бензиновим "Шахедом" буде під дуже великим питанням.

"Флеш" повідомив, що росіяни випускають "Шахедів" приблизно на 70-80 мільйонів доларів, а влучають з них лише 10-20 одиниць.

Бескрестнов також зазначив, що російські окупанти активно використовуватимуть проти України реактивні "Шахеди" і Україна виготовляє перехоплювачі, які працюватимуть проти них.

В березні видання Forbes писало, що Україна розробляє автономні безпілотники-перехоплювачі, призначені для полювання на ворожі дрони і їх ціна значно менша за вартість традиційних ракет протиповітряної оборони.

Зазначалося, що перехоплювачі Patriot можуть коштувати мільйони доларів за постріл, тоді як знищені ними дрони можуть коштувати лише десятки тисяч.

Йшлося про те, що українські розробники створюють дрони-перехоплювачі, здатні запускатися роями та полювати на цілі, що наближаються, з мінімальним контролем людини.

Вас також можуть зацікавити новини: