На півдні підрозділи ЗСУ знищили живу силу та техніку російських загарбників, серед якої потужна гаубиця "Мста-С".
Як повідомляє пресслужба Сил оборони півдня України, за минулу добу ліквідовано 22 окупанти. Також знищено гармату, дві одиниці автобронетехніки та ще п’ять спостережних пунктів.
Зазначається, що зараз в діях противника ознак формування наступальних угруповань не виявлено.
Корабельне угруповання ворожого флоту розгорнуто в кількості шести одиниць, з них п’ять - в Чорному морі та одна - в Азовському. Ракетоносії ворога заведені до пунктів базування.
За даними військових, противник протягом доби завдав два авіаційні удари із застосуванням 7 керованих авіабомб по Херсонському та Бериславському районам. Також загарбники завдали удару дроном-камікадзе невизначеного типу на Херсонщині - пошкоджено поліцейський автомобіль.
"Знову ворог застосовував осколкові боєприпаси, скидаючи їх з дронів по населених пунктах правобережжя. За минулу добу зафіксовано 9 таких скидів", - розповіли у пресслужбі.
Окрім того, за минулу добу армія РФ здійснила близько 80 артилерійських обстрілів з використанням понад 440 снарядів, у тому числі 10 обстрілів населених пунктів Херсон, Антонівка, Велетенське, Червоний Маяк, Благовіщенське. Одна людина загинула, поранено 6 цивільних, пошкоджено 13 будинків, будівлю навчального закладу, будівлю цеху одного з підприємств, гараж, приватні автівки та газогін.
Гаубиця "Мста-С" - що треба знати
Гаубиця 2С19 "Мста-С" - радянська і російська 152-мм дивізійна самохідна гаубиця, розроблена на Уральському заводі транспортного машинобудування. Ця зброя призначена для знищення тактичних ядерних засобів, артилерійських і мінометних батарей, танків та іншої броньованої техніки, протитанкових засобів, живої сили, засобів ППО і ПРО тощо.
Може вести вогонь по спостережуваних і неспостережуваних цілях із закритих позицій і прямим наведенням, включаючи роботу в гірських умовах.
Російські установки САУ "Мста-С" були неодноразово зняті у серпні-вересні 2014 року на Маріупольському напрямку. Меморандум від 20 вересня до Мінського протоколу передбачав відведення гаубиць калібром 152-мм, серед яких 2С19 "Мста-С", на 33 км від лінії зіткнення. А "Комплекс заходів" на виконання Мінських угод від 12 лютого 2015 передбачав створення зони безпеки завширшки 50 км для артилерійських систем калібру 100 мм і більше. Колони САУ, зокрема новітньої російської модифікації 2С19М1, було зафіксовано під час боїв за Дебальцеве у лютому 2015 року тощо.
Наприкінці серпня 2022 року українські захисники знищили російську 2С19 "Мста-С" всього за 350 метрів від державного кордону в Харківській області (поблизу пункту пропуску "Гоптівка"). В результаті наступу на початку вересня 2022 року в районі Ізюма на Харківщині, українська армія поповнилася сотнями одиниць трофейної російської техніки. Зокрема, великою кількістю 152-мм самохідних артустановок "Мста-С", у тому числі модернізованих.
Нові втрати РФ в Україні
Як повідомляв УНІАН, 18 жовтня ЗСУ перетнули межу у 290 тисяч знищених загарбників. Упродовж минулої доби українські воїни ліквідували ще 620 росіян. Також підтверджено знищення ще одного літака ворога, загалом від початку війни супротивник втратив їх 319 тощо.