Українським захисникам вдалося знищити комплекс спостереження "Муром", п’ять гармат та танк загарбників.

На Херсонщині сили оборони завдали два авіудари по скупченню ворога. Як повідомляє оперативне командування "Південь", вчора українська авіація завдала два удари по живій силі та вогневим засобам противника в Каховському районі.

В результаті, знищено танк Т-72/62 та три крупнокаліберних гармати "Гіацинт", гаубицю "Мста-Б", гармату-гаубицю "Д-20" та три одиниці авто-бронетехніки.

Крім того, українським захисникам вдалося стерти з обличчя землі польовий пункт боєпостачання поблизу населеного пункту Олешки та "очі" ворога - дороговартісний комплекс відеотепловізійного спостереження "Муром-П".

Також на Херсонщині ліквідовано 19 російських військових.

В той же час, вночі відбулася дронова атака з напрямку Чорного моря - обидва "Shahed-136" вдалося знищити над Миколаївщиною. Також в Снігурівській громаді Миколаївської області знищено розвідувальний БпЛА противника.

Яку зброю знищили Сили оборони

Крупнокаліберна гармата "Гіацинт" призначена для придушення й знищення живої сили, вогневих засобів і бойової техніки противника, що знаходяться на марші, в місцях скупчення та опорних пунктах. Гармата придатна до використання в різноманітних погодно-кліматичних умовах.

"Мста-Б" — російська/радянська гаубиця, що буксирується, призначена для знищення тактичних засобів ядерного нападу, артилерійських та мінометних батарей, танків і танків польових фортифікаційних та інших оборонних споруд, придушення живої сили та вогневих засобів, пунктів управління, засобів протиповітряної та протиракетної оборони.

"Д-20" - радянська 152-мм гармата-гаубиця, що буксирується з ручним заряджанням.

Всю цю зброю російська армія активно використовує при обстрілах населення України.

Нагадаємо, комплекс відеотепловізійного спостереження "Муром" дозволяє ворогу за певну кількість кілометрів розгледіти людину та автомобіль навіть у темряві.

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