На Херсонщині сили оборони завдали два авіудари по скупченню ворога. Як повідомляє оперативне командування "Південь", вчора українська авіація завдала два удари по живій силі та вогневим засобам противника в Каховському районі.
В результаті, знищено танк Т-72/62 та три крупнокаліберних гармати "Гіацинт", гаубицю "Мста-Б", гармату-гаубицю "Д-20" та три одиниці авто-бронетехніки.
Крім того, українським захисникам вдалося стерти з обличчя землі польовий пункт боєпостачання поблизу населеного пункту Олешки та "очі" ворога - дороговартісний комплекс відеотепловізійного спостереження "Муром-П".
Також на Херсонщині ліквідовано 19 російських військових.
В той же час, вночі відбулася дронова атака з напрямку Чорного моря - обидва "Shahed-136" вдалося знищити над Миколаївщиною. Також в Снігурівській громаді Миколаївської області знищено розвідувальний БпЛА противника.
Яку зброю знищили Сили оборони
Крупнокаліберна гармата "Гіацинт" призначена для придушення й знищення живої сили, вогневих засобів і бойової техніки противника, що знаходяться на марші, в місцях скупчення та опорних пунктах. Гармата придатна до використання в різноманітних погодно-кліматичних умовах.
"Мста-Б" — російська/радянська гаубиця, що буксирується, призначена для знищення тактичних засобів ядерного нападу, артилерійських та мінометних батарей, танків і танків польових фортифікаційних та інших оборонних споруд, придушення живої сили та вогневих засобів, пунктів управління, засобів протиповітряної та протиракетної оборони.
"Д-20" - радянська 152-мм гармата-гаубиця, що буксирується з ручним заряджанням.
Всю цю зброю російська армія активно використовує при обстрілах населення України.
Нагадаємо, комплекс відеотепловізійного спостереження "Муром" дозволяє ворогу за певну кількість кілометрів розгледіти людину та автомобіль навіть у темряві.