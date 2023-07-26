Були знищені БПЛА, а також багато військової техніки.

Авіація Збройних сил України за минулу добу завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Як повідомляється у ранковому зведенні, наші захисники знищили ворожий гелікоптер Ка-52, 5 ударних БпЛА противника типу "Шахед-136" та 2 розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Водночас бійці ракетних військ і артилерії уразили район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 7 артилерійських засобів на вогневій позиції, 2 станції радіоелектронної боротьби та 2 зенітно-ракетних комплекси противника.

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Російські окупанти 25 липня завдали 1 ракетного та 65 авіаційних ударів, здійснили 84 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок атак ворога є постраждалі серед цивільного населення. При цьому житлові будинки та інша цивільна інфраструктура зазнали руйнувань.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Війна в Україні - останні новини

Як раніше повідомляв УНІАН, ЗСУ наступають на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках.

Українським військовим на півдні Донеччини вдалося просунутися на 750 метрів вглиб в районі Старомайорська та на 500 метрів уздовж лінії фронту.

На думку експертів, вже найближчим часом може відкритися новий напрямок фронту у Херсонській області. Ним може стати ділянка в Херсонській області на місці висохлого після теракту росіян Каховського водосховища.

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