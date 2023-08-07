Наші воїни уразили його з ПЗРК.

Українські військові знищили російській гелікоптер Ка-52. Сталося це в районі Роботиного Запорізької області.

Про це повідомив командувач оперативно-стратегічним угрупованням військ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський у Telegram.

"Роботине. Воїни 47-ї бригади знищили російський гвинтокрил Ка-52 з ПЗРК. Чудова робота", – написав він.

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Зазначимо, що за даними з відкритих джерел, один такий гелікоптер коштує 16,1 млн доларів або 484 млн рублів.

Втрати Росії в Україні: знищення авіації ворога

Від початку повномасштабного російського вторгнення українські захисники знищили чимало одиниць ворожих літаків та гелікоптерів. На рахунку наших воїнів – 626 одиниць російської авіації. З них 311 бортів – це вертольоти, а 315 – літаки.

До прикладу, 30 липня військові збили російський літак. Уполювали ворожу "пташку" воїни 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр". Пілоти окупаційних військ встигли катапультуватися.

Часом такі збиття "супроводжуються" ліквідацією топ-окупантів. Так, у вівторок, 25 липня, українські військові збили вертоліт Ка-52, на борту якого був полковник Військово-космічних сил Росії Віталій Табачников. Ліквідований окупант був командиром 112-го окремого вертолітного полку РФ.

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