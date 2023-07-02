Наразі ворог не наближається до міста ближче ніж 100 миль.

Командувач Військово-Морськими силами ЗС України, віце-адмірала Олексій Неїжпапа, розповів, яким чином вдалося під час широкомасштабного вторгнення РФ зруйнували плани росіян щодо висадки морського десанту в Одесі та потопити флагман Чорноморського флоту "Москва".

Як зазначив Неїжпапа, на початку широкомасштабної агресії РФ потенціал національного флоту був на користь росіян. В той же час, він зазначає, що весь час вітчизняний флот розбудовували.

У якості прикладу Неїжпапа приводе втілення ракетних програм.

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"Завдяки їх реалізації було створено український ракетний комплекс "Нептун". Серед людей, що впроваджували ракетні програми, були й мої колишні підлеглі-ракетники, які ще в Криму мали досвід використання крилатих ракет. І це саме завдяки їм, цим людям, сьогодні противник не наближається до узбережжя Одеси", - наголошує командувач.

Він уточнює, що наразі противник тримається від одеських берегів на відстань менше ніж 100 морських миль. Між українськими захисниками та ворогом на цьому напрямку зараз існує "сіра зона", яка охоплює 25 тис. кв. км.

Він розповів, що розвиток потенціалу ВМС ЗСУ, передусім пов’язаний з надходженням нових зразків ракетного озброєння та іншої допомоги від західних партнерів. Зокрема, йдеться за протикорабельний комплекс "Гарпун", який уже дуже добре себе зарекомендував.

"Цей комплекс, зокрема, потопив російське судно забезпечення, яке мало на борту зенітно-ракетний комплекс "Тор" та прямувало на острів Зміїний, щоб забезпечити зброєю російський гарнізон. Це ж судно мало доставити на острів свіжу партію окупантів на підсилення", - розповів командувач.

В той же час, він зазначає, що війна триває, і на цей час противник має перевагу в повітрі в цій частині Чорного моря. Тому українським захисникам дуже потрібні, в тому числі західні багатофункціональні винищувачі F-16. Як пояснює віце-адмірал, літаки необхідні не тільки для успішного проведення операцій на суходолі, а й на морі.

День ВМС - останні новини

Як повідомляв УНІАН, у першу неділю липня в Україні відзначають День Військово-Морських Сил Збройних Сил України. Цього року вперше від початку повномасштабного вторгнення військовослужбовці ВМС проводять урочисті заходи.

Нагадаємо, у квітні 2022 року флагман російського військового флоту крейсер "Москва" через влучання української протикорабельної ракети "Нептун" отримав серйозні пошкодження. РФ не визнавала відразу цей факт, але потім підтвердила, що флагман затонув. Фахівці вважають, що крейсер став найдорожчою військовою втратою Росії у війні, яку вона розпочала проти України.

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