Навіть біля окупованого Севастополя російському ворогові незатишно.

Речник Військово-Морських Сил України ЗСУ Дмитро Плетенчук розповів, яке значення мав для російського флоту крейсер "Москва", який в минулому році потопили ВМС ЗСУ, та де зараз без прикриття ховаються інші кораблі РФ.

Як розповів Плетенчук під час брифінгу, у складі українських ВМС відновлено окремий рід військ - берегові ракетні війська, які потопили ракетами "Нептун" флагман російського флоту - крейсер "Москва".

Він нагадав, як на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну жителі Одеси бачили у Чорному морі, на горизонті, великі десантні кораблі Російської Федерації.

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"Зараз це просто неможливо. Затоплення крейсеру "Москва", його знищення стало не тільки великим іміджевим ударом, бо втопили флагман. Треба розуміти, що цей корабель забезпечував усе угруповання Чорноморського флоту РФ, як розвідувальними даними - щодо підводної та надводної обстановки, так і здійснював протиповітряне прикриття", - пояснив фахівець.

Речник акцентує на тому, що "Москва" мав три серйозні ешелони протиповітряної оборони, а відповідно інші російські кораблі не мають таких можливостей в Чорному морі.

Крім того, завдяки тому, що Туреччина наразі не пропускає через протоку Босфор будь-які військові кораблі, противник не може поповнити корабельне угруповання в Чорному морі. Відповідно, російські кораблі вимушені триматися досить далеко від відповідних підрозділів українських захисників.

Плетенчук додав, що після потоплення флагмана російські кораблі ховалися у південній частині Севастопольській бухти, але зараз, після певних "прикрих для них випадків", вони навіть там не почувають себе затишно.

"Наразі здебільшого їхній корабельний склад перебуває у східній та північно-східній частинах Чорного моря. Зараз навіть з'явилася інформація, що, можливо, якусь частину вони (угруповання, - УНІАН) переформатують в азовське - якесь регіональне угруповання. Хоча, насправді, це теж немає великого сенсу. Тому що ми пам’ятаємо, чим закінчилось для великих десантних кораблів Російської Федерації пришвартування у порту Бердянська - і там їх так само дістали", - каже речник.

"Москва" (перша назва - "Слава") - російський гвардійський ракетний крейсер, головний корабель проекту 1164 "Атлант". Входив до складу 30 дивізії надводних кораблів Чорноморського флоту ВМФ РФ. Брав участь у військових конфліктах у Грузії та Сирії, у блокаді українського флоту в Криму у 2014 році та повномасштабному вторгненні в Україну. Зокрема, брав участь у захопленні острова Зміїний біля Одеси.

У квітні 2022 року через влучання українських протикорабельних ракет "Нептун" отримав серйозні пошкодження. Спочатку РФ не визнавало цей факт, але згодом визнала, що флагман затонув під час буксирування.

За даними фахівців, крейсер став найдорожчою військовою втратою у війні, яку Росія розпочала проти України. За припущенням Deutsche Welle, при початковій вартості близько 2 млрд доларів, залишкова вартість "Москви" становила 750 млн доларів.

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