Лише за грудень 2024-го росіяни втратили 48 670 військовослужбовців.

У 2024 році російська армія зазнала рекордних втрат загиблими й пораненими у війні з Україною. У грудні, зокрема, російських військовослужбовців загинуло більше, ніж у будь-який інший місяць війни, повідомляє Міністерство оборони Великої Британії у мережі Х.

"Росія зазнала більше втрат в Україні за останні місяці, ніж за будь-який інший період її незаконного вторгнення", - йдеться у повідомленні відомства.

При цьому Міноборони подало кількість російських втрат за кожен рік повномасштабного вторгнення. Зазначається, що у 2022-му росіяни втратили загиблими і пораненими 105 960 військовослужбовців, у 2023-му - 252 940, у 2024 році - 429 660 військовослужбовців.

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Загалом же від початку повномасштабної війни російські втрати, за інформацією Міноборони Британії, перевищили 790 тисяч.

Що ж до 2024 року, то, як свідчать дані, починаючи з червня, кількість втрат росіян лише зростала. Якщо у червні вона становила 34 890 вбитих і поранених, то у грудні - 48 670.

Війна в Україні: актуальне

Як повідомляв раніше УНІАН, у росіян нема зараз сил для того, щоб "відрізати" Покровськ, і загалом ситуація на цій ділянці фронту не є поганою на стратегічному рівні, повідомив народний депутат від "Голосу", секретар Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко.

Нещодавно стало відомо, що українські війська відійшли з вогнетривкого комбінату в Часовому Яру. Зараз Сили оборони контролюють приблизно 30% цього міста у Донецькій області.

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