Зараз у окупаційних військ РФ немає "такого надлишку особового складу, який був всю дорогу", заявив речник ОСУВ "Хортиця".

Російські окупаційні війська на Покровському напрямку починають потроху зважати на втрати особового складу, проте ворожих солдатів там все ще дуже багато.

Про це розповів в етері телеканалу "Ми – Україна" речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов. За його словами, наразі РФ не посилює своє угруповання на тій ділянці передової.

"Можуть певні переливання йти між сусідніми ділянками фронту. Наприклад, з Новопавлівського на Покровський чи з Торецького на Покровський напрямки. Але це, скажімо так, не дуже впливає на загальну кількість росіян там – їх там і так достатньо багато, щоб вони могли постійно змінювати один одного та проводити ротації", – пояснив він.

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Попри те, що зараз у окупаційних військ РФ немає "такого надлишку особового складу, який був всю дорогу", якоїсь великої проблеми ворог поки що теж не має.

"Ми бачимо, що принаймні на Покровськ вони не йдуть як на усі попередні міста – просто в лоб, незважаючи на втрати. Себто тепер вони почали на них хоч трішки зважати. Тим не менш, їх все ще дуже багато", – констатував Віктор Трегубов.

Війна в Україні: ситуація на фронті

За даними проєкту DeepState, у січні 2025 року російські загарбники окупували 325 квадратних кілометрів української території. Зазначається, що Силам оборони України поступово вдається сповільняти наступ росіян.

Тим часом Інститут вивчення війни (ISW) прогнозує, що РФ планує наступальні операції аж до осені та не піде на мирну угоду. Аналітики вважають, що росіяни мають плани захопити деякі населені пункти Харківської області.

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