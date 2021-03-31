30 березня українські військові зафіксували, що окупанти ведуть інженерні роботи з просуванням у сторону лінії розмежування поблизу Павлополя Донецької області.

Окупанти активізували роботу з дообладнання старих та облаштування нових оборонних позицій.

Читайте такожОкупанти обстріляли безпілотник ОБСЄ на ДонбасіПро це йдеться у вечірньому зведенні щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 17:00.

Так, 30 березня передові підрозділи Збройних сил України зафіксували інженерні роботи з просуванням у сторону лінії розмежування поблизу Павлополя Донецької області.

"Такі дії збройних формувань Російської Федерації продовжують дестабілізувати обстановку вздовж усієї лінії розмежування. З приводу цього порушення українська сторона СЦКК направила ноту СММ ОБСЄ", - йдеться в повідомленні.

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Автор: Антоніна Доломанжи