Окупанти продовжують інженерні роботи із застосуванням окопних зарядів в районі Донецького аеропорту і декількох населених пунктів.

Протягом доби було зафіксовано вісім порушень з боку збройних формувань Російської Федерації.

Читайте такожБойовики скинули гранати біля Майорського: один боєць загинув, ще двох пораненоПро це йдеться в раноковому зведенні прес-центру ООС. Зокрема, неподалік населених пунктів Світлодарськ та Золоте-4, противник здійснив обстріл позицій українських військових з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів, а біля Пісків – зі стрілецької зброї.

У повідомленні вказується, що у напрямку населеного пункту Невельське противник відкривав вогонь з підствольних гранатометів та стрілецької зброї, а біля селища Берегове – з великокаліберних кулеметів.

Крім цього, у районі населеного пункту Майорськ ворог двічі здійснив дистанційне мінування з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2.

"Поблизу Павлополя було зафіксовано проліт ворожого БПЛА «Орлан-10» з перетином лінії розмежування. Засобами РЕБ БПЛА противника був вчасно подавлений", - зазначили в прес-центрі.

Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних сил України немає.

Крім цього, передовими підрозділами Збройних сил України зафіксовано декілька випадків проведення інженерних робіт окупантами. Зокрема неподалік населеного пункту Крута балка Донецької області двічі зафіксовано інженерні роботи із застосуванням окопних зарядів, які проводилися із просуванням у бік підрозділів українських захисників. Ще по одному випадку інженерного обладнання зафіксовано на території Донецького аеропорту та поблизу населеного пункту Золоте-5.

Про факти порушень Українська сторона СЦКК оперативно повідомила СММ ОБСЄ.

"Станом на 7 годину ранку, 15 квітня, обстрілів з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано", - підсумували в прес-центрі.

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Автор: Ірина Погоріла