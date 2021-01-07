З початку поточної доби в районі проведення операції Об’єднаних сил порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

На Донбасі минулої доби окупанти 5 разів порушили режим припинення вогню.

Читайте такожНа Донбасі зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню

Про це повідомляється у ранковому зведенні прес-центру штабу операції Об’єднаних сил.

«Протягом минулої доби, 6 січня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано п’ять порушень режиму припинення вогню. У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» неподалік Водяного, що на Приазов’ї, російсько-окупаційні війська кілька разів відкривали вогонь зі 120-ти мм мінометів, гранатометів різних систем та великокаліберного кулемета. В обідню пору, ворожу вогневу активність збройних формувань Російської Федерації було помічено і неподалік населеного пункту Опитне. Тут противник здійснив кілька неприцільних пострілів в бік українських позицій з автоматичного станкового гранатомета, а біля Гнутового — зі стрілецької зброї», - сказано у зведенні.

Про факти порушення режиму припинення вогню через українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. На обстріли противника наші воїни відкривали вогонь у відповідь.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» спостерігалася тиша. Серед українських захисників бойових втрат немає.

З початку поточної доби спостерігалася тиша. Порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами, наголосили у штабі.

Новини по темі

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Вікторія Токарєва