На Донбасі минулої доби окупанти 5 разів порушили режим припинення вогню.
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Про це повідомляється у ранковому зведенні прес-центру штабу операції Об’єднаних сил.
«Протягом минулої доби, 6 січня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано п’ять порушень режиму припинення вогню. У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» неподалік Водяного, що на Приазов’ї, російсько-окупаційні війська кілька разів відкривали вогонь зі 120-ти мм мінометів, гранатометів різних систем та великокаліберного кулемета. В обідню пору, ворожу вогневу активність збройних формувань Російської Федерації було помічено і неподалік населеного пункту Опитне. Тут противник здійснив кілька неприцільних пострілів в бік українських позицій з автоматичного станкового гранатомета, а біля Гнутового — зі стрілецької зброї», - сказано у зведенні.
Про факти порушення режиму припинення вогню через українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. На обстріли противника наші воїни відкривали вогонь у відповідь.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» спостерігалася тиша. Серед українських захисників бойових втрат немає.
З початку поточної доби спостерігалася тиша. Порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами, наголосили у штабі.
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