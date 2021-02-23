Бійця оперативно доправили до лікувального закладу, де йому надається медична допомога.

23 лютого неподалік населеного пункту Піски у Донецькій області внаслідок обстрілу з боку російських найманців український військовий отримав поранення.

Про це повідомляє Оперативно-тактичне угруповання "Схід".

"Збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню та здійснили обстріл позицій українських захисників. Внаслідок ворожого снайперського вогню один український військовослужбовець отримав поранення", - сказано у повідомленні.

Бійця оперативно доправили до лікувального закладу, де йому надається медична допомога.

"На місці події працює керівний склад військової частини та робоча група військової служби правопорядку. Про дії збройних формувань Російської Федерації та її найманців повідомлено представників ОБСЄ через українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін", - додали в ОТУ.

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Автор: Олег Давигора