Сьогодні на Донбасі поблизу двох населених пунктів було зафіксовано три порушення режиму припинення вогню окупантами.
Читайте такожЖодних "ЛНР-ДНР": в ЗСУ пояснили, як правильно називати окуповані території ДонбасуПро це йдеться у повідомленні штабу операції Об'єднаних сил у Facebook.
"Протягом поточної доби, 6 січня, в районі проведення операції Об’єднаних сил на переважній більшості ділянок відповідальності наших бригад спостерігалася тиша. Лише поблизу двох населених пунктів було зафіксовано три порушення режиму припинення вогню", - йдеться у повідомленні.
Так, вранці, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" неподалік Водяного, що на Приазов’ї, збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з мінометів 120-го калібру, станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів та великокаліберного кулемета.
"В обідню пору ворожу вогневу активність російсько-окупаційних військ було помічено і поблизу Опитного. Тут противник здійснив кілька неприцільних пострілів з автоматичного станкового гранатомета", - йдеться в повідомленні.
Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону Спільного центру з контролю та координації було повідомлено представників ОБСЄ.
"Серед українських воїнів бойових втрат немає", - додали у ООС.
У повідомленні також зауважується, що в районі проведення операції Об’єднаних сил сапери Державної служби України з надзвичайних ситуацій сьогодні розмінували понад 4 га території та передали на знищення 92 вибухонебезпечних предмети.
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