Загарбники не відмовляються від наміру вибити українські підрозділи з плацдармів на лівобережжі Дніпра, тож протягом доби вони здійснили сім безуспішних штурмів позицій наших військ.

Російські окупанти протягом доби намагалися прорвати оборону українських військ та відновити втрачене ними положення. Як зазначається у повідомленні на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook, протягом доби відбулося 42 бойових зіткнення. Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

"На Куп’янському напрямку нашими захисниками відбито атаку біля Синьківки Харківської області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 15 населених пунктів", - йдеться у повідомленні.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили чотири атаки в районах Ямполівки, Торського Донецької області та ще дві атаки неподалік Білогорівки, Серебрянського лісництва Луганської області, де ворог намагався прорвати оборону ЗСУ.

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Противник завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки Луганської області та Тернів, Серебрянки Донецької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів.

На Бахмутському напрямку Силами оборони України було відбито дві атаки біля Богданівки та Кліщіївки Донецької області, де ворог безуспішно намагався покращити тактичне положення. Він завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Богданівка Донецької області, а під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів.

"На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито чотири атаки поблизу Новобахмутівки, Авдіївки та ще вісім атак в районах Первомайського та Невельського Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, безуспішно намагався прорвати оборону наших військ", - повідомили у Генштабі.

Артилерійських та мінометних обстрілів на цьому напрямку зазнали близько 15 населених пунктів.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога поблизу Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області. Тут окупанти, за підтримки авіації, дев’ять разів безуспішно намагалися покращити своє тактичне положення. Також противник, зокрема завдав авіаційних ударів в районі Костянтинівки Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів, утім завдав авіаційного удару в районі Урожайного Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів тут зазнали понад 10 населених пунктів.

"На Запорізькому напрямку нашими захисниками відбито чотири атаки південніше Червоного, західніше Вербового та Роботиного Запорізької області, де ворог, за підтримки авіації, безуспішно намагався відновити втрачене положення. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 25 населених пунктів", - йдеться у повідомленні.

У зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ "Одеса" на Херсонському напрямку загарбники, зокрема завдали авіаційних ударів неподалік Качкарівки, Милового та Берислава Херсонської області.

"Ворог не відмовляється від наміру вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби противник здійснив сім безуспішних штурмів позицій наших військ", - зауважили у Генштабі.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Козача Лопань та Гатище Харківської області, а артилерійських та мінометних обстрілів окупантів зазнали понад 40 населених пунктів.

ЗСУ продовжують завдавати ударів по окупантах

У своєму вечірньому зведенні сьогодні, 23 січня, Генштаб також повідомив, що авіація Сил оборони України за добу завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, двох зенітно-ракетних комплексах та одному пункту управління противника.

Крім того, підрозділи ракетних військ завдали ударів по одному району зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, двох засобах протиповітряної оборони, дев’яти артилерійських засобах та одній станції радіоелектронної боротьби ворога.

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