Також у Генштабі уточнили деталі масованого ракетного удару РФ.

Авіація Сил оборони за добу 23 січня завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, 2 зенітно-ракетних комплексах та 1 пункту управління противника.

Як йдеться у вечірньому зведенні Генштабу, підрозділи ракетних військ завдали ударів по 1 району зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, 2 засобах ППО, 9 артилерійських засобах та 1 станції РЕБ противника.

Водночас окупанти завдали 81 авіаційного удару та здійснили 39 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та близько 100 поранених цивільних осіб, серед яких є діти.

Відео дня

"Протягом доби ворог завдав комбінованого ракетного удару по Україні, застосувавши крилаті, балістичні, авіаційні та зенітні керовані ракети. За уточненою інформацією, усього зафіксовано 44 засоби повітряного нападу противника: 4 зенітні керовані ракети С-300/С-400, 15 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55, 8 ракет Х-22, 12 балістичних ракет "Іскандер-М", 5 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-31. У результаті бойової роботи силами та засобами протиповітряної оборони знищено: 15 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55, 5 балістичних ракет "Іскандер-М", 2 керовані авіаційні ракети Х-59", - зазначили у Генштабі.

Сьогоднішня атака РФ на Україну - останні новини

У Харкові внаслідок ранкової атаки РФ кількість жертв зросла до 8 - під завалами знайшли тіло 8-річної дівчинки. Її мати також загинула в результаті удару по Харкову.

Як розповів речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат, робота української протиповітряної оборони під час ракетної атаки РФ 23 січня була "максимально ефективною, наскільки могла бути".

Вас також можуть зацікавити новини: