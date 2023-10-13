Це позначиться негативно на перебігу воєнних дій для окупантів.

Знищення мосту на трасі між окупованими містами Горлівка- Ясинувата не дасть можливості російським військам швидко перекидати необхідні засоби південніше Бахмута.

Про це начальник прес-служби Східного угруповання військ Ілля Євлаш сказав в ефірі Радіо Свобода . "Підрив цієї траси стане ще одним дзвіночком, що постачати угруповання, яке знаходиться південніше Бахмуту стане складніше", - зазначив він.

При цьому нагадав, що ця траса пролягає до Донецька і вона була однією із коротких доріг, якою противник міг швидко перекидати якісь дуже необхідні засоби. "Звісно, що в такої інтенсивності війни навіть день-два простою може призвести до різних наслідків і, звичайно, це буде впливати на перебіг бойових дій. Плече підвозу збільшиться", - сказав Євлаш.

Відео дня

Він нагадав, що "першим дзвінком" для окупантів був вогневий контроль над трасою Бахмут-Горлівка, а другий – підрив мосту. Євлаш зазначає, що такі атаки будуть продовжуватися поки Сили оборони "не переріжуть повністю всі ці логістичні маршрути й не знекровлять угруповання противника на цьому напрямку".

Начальник прес-служби Східного угруповання військ зазначає, що, звичайно, загарбники будуть знаходити якісь шляхи. "Будуть робити насипи і тимчасові укріплення, проте таке вже серйозне пошкодження шляхопроводів воно відобразиться в подальшому на постачанні та перебігу бойових дій", - наголосив Євлаш.

Підрив моста на Донецькому напрямку

Як повідомляв УНІАН, вчора стало відомо, що між Ясиноватою та Горлівкою було підірвано міст. Повідомлялося про серйозні руйнування.

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко зазначив, що це ускладнить логістику окупантів, зазначивши, що тут не обійшлося без втручання Збройних сил України.

Вас також можуть зацікавити новини: